73€

The game allows you to simulate the first ten months of the military campaign in Italy during WW2, from the landing in Salerno (September ’43) to the liberation of Rome (June ’44).

​

E' un wargame che permette di simulare i primi dieci mesi della campagna d’Italia durante la seconda guerra mondiale, dallo sbarco di Salerno fino alla presa di Roma, dal settembre 1943 al giugno 1944.

​